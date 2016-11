Weihnachtsmarkt in Baden-Württemberg nach Brand geräumt

Angst vor Schadstoffbelastung

+ © dpa Feuerwehrleute löschen den Brand im Galvanikbetrieb im Baden-Württembergischen Sternenfels. © dpa

Sternenfels - Im baden-württembergischen Sternenfels hat die Polizei nach einem Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb einen Weihnachtsmarkt räumen lassen.

Die Ursache für das am Sonntagnachmittag ausgebrochene Feuer stand auch am Montag noch nicht endgültig fest, vermutet werde aber ein technischer Defekt, sagte ein Sprecher der Polizei in Karlsruhe.

Insgesamt erlitten fünfzehn Menschen durch den Rauch Verletzungen, davon acht Feuerwehrleute und sieben Passanten.

Der Weihnachtsmarkt war laut Polizei wegen der zunächst befürchteten Schadstoffbelastung durch den Brand vorsorglich geräumt worden. Messungen der Feuerwehr ergaben dann aber keine besondere Belastung. Durch das Feuer entstand ein Schaden von bis zu einer halben Million Euro.

AFP