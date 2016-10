Ein Toter bei Lawinenabgang in Tirol

Zweiter Mann gerettet

Hintertux - Zwei Schneetourengeher sind am Sonntag am Hintertuxer Gletscher in Tirol von einer Lawine mitgerissen worden. Während die Retter einen der beiden lebend aus den Schneemassen bargen, kam für den zweiten Mann jede Hilfe zu spät.

Seine Leiche fanden die Retter erst nach Stunden, wie die Polizei mitteilte. Die Alpinisten waren waren mit Steigeisen am Olperer Nordgrad unterwegs, als sich die Lawine löste. Sie riss die beiden Männer etwa 130 Meter mit sich. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Angaben zu den Männern gab es zunächst nicht. Ein Hubschrauber, Bergretter, Polizei und Lawinensuchhunde waren im Einsatz.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa