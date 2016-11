Riesenschreck: Zug fährt mit Baby ohne Mutter los

Drei Männer nahmen sich des Kindes an

Diese drei Männer kümmerten sich bis zur nächsten Haltestelle um den kleinen Jungen (links im Bild).

Bochum - Es muss der Schreck ihres Lebens gewesen sein: Eine Mutter lud gerade ihr Gepäck aus dem Zug aus, dann schlossen sich die Türen zwischen ihr und ihrem Baby.

Riesenschreck am Bahnsteig: In Bochum-Wattenscheid hat eine Mutter am Sonntag mit ansehen müssen, wie der Zug mit ihrem zehn Monate alten Sohn an Bord ohne sie weiterfuhr.Doch drei junge Männer kümmerten sich bis zum nächsten Bahnhof um den Kleinen.

Die Mutter hatte beim Halt zunächst ihr Gepäck ausgeladen, wie ein Sprecher der Dortmunder Bundespolizei am Montag sagte. Noch bevor sie den Kinderwagen samt Kind auf den Bahnsteig holen konnte, schlossen sich die Zugtüren und der Zug fuhr los. Bahnmitarbeiter informierten die Bundespolizei in Bochum. Diese konnte das Baby wenig später wohlbehalten in Empfang nehmen. In der Zwischenzeit hatten sich drei junge Männer um den Jungen gekümmert. Die Mutter konnte ihren Sohn wenig später auf der Polizeiwache im Hauptbahnhof Bochum wieder glücklich in die Arme schließen.

dpa