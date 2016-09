Attacke auf Zwölfjährigen: Weiterer Mitschüler tatverdächtig

Verletzter auf Intensivstation

Euskirchen

Euskirchen - An der brutalen Attacke auf einen zwölfjährigen Schüler in Euskirchen könnte den Ermittlern zufolge ein zweites Kind als Täter beteiligt gewesen sein.

Auch dieser Junge sei strafunmündig, also noch keine 14 Jahre alt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Hinweise auf weitere Täter gebe es nicht. Bei der Auseinandersetzung am vergangenen Donnerstag hatte das Opfer nach früheren Angaben der Ermittler schwerste Verletzungen erlitten. Der Junge lag am Dienstag weiter auf der Intensivstation.

Entscheidende Hinweise auf die beiden Täter seien von einem Schüler gekommen, der die Auseinandersetzung im Schulgebäude beobachtet hatte und sich am Montag als Zeuge gemeldet habe. Bei der Anhörung der beiden habe sich der Verdacht bestätigt, teilten die Ermittler mit. Da beide Tatverdächtige noch strafunmündig sind, halten sich die Behörden mit Details weiterhin zurück. Strafrechtlich verantworten müssen sie sich wegen ihres Alters nicht.

