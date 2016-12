Mann verleitete Kinder in Chats zu sexuellen Handlungen 

Mit falscher Identität unterwegs

Osnabrück - Ein Mann aus Niedersachsen soll dutzende Kinder per Internetchats zu Nacktaufnahmen mit sexuellen Handlungen verleitet haben.

Gegen den 32-Jährigen aus Bad Iburg werde wegen vielfachen sexuellen Missbrauchs ermittelt, die Anklageerhebung stehe kurz bevor, sagte ein Sprecher der Osnabrücker Staatsanwaltschaft am Freitag und bestätigte damit einen Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Razzia bei dem Mann hatte im Juni stattgefunden.

Der Verdächtige bewegte sich nach Angaben der Ermittler zufolge unter falscher Identität in Internetnetzwerken. Als Mädchen getarnt trat er mit Kindern im Alter bis zu 13 Jahren in Kontakt und brachte sie in Chats etwa dazu, sich bei sexuellen Handlungen aufzunehmen. Die Staatsanwaltschaft geht von etwa 120 Opfern aus, die genaue Zahl ist aber nicht ganz klar. Ins Rollen kamen die Ermittlungen durch die Hinweise einer Mutter aus Würzburg.

AFP

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)