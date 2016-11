Experte im Prozess von Bad Aibling: Eindeutiger Verstoß

Ein halbes Jahr nach dem Zugunglück

+ © dpa Prozess Zugunglück von Bad Aibling. © dpa

Traunstein - Der Prozess beim Zugunglück in Bad Aibling geht weiter. Am heutigen Montag hört das Gericht einige Experten an. Die haben eine eindeutige Meinung.

Unser Partnerportal rosenheim24.de berichtet vom Prozess zum Zugunglück in Bad Aibling im Live-Ticker. Die Kollegen bieten auch eine Themenseite mit allen Meldungen zum Zugunglück in Bad Aibling an.

Im Prozess um das Zugunglück von Bad Aibling haben seit dem dritten Verhandlungstag Sachverständige das Sagen. Ein Mitarbeiter der Eisenbahnuntersuchungsstelle des Bundes sagte am Montag aus, dass die vierminütige Verspätung eines der beiden Züge am Unglücksmorgen dem Fahrdienstleiter keine Abweichung vom Fahrplan für diese Strecke erlaubt hätte.

„Im Störungsfall wird ganz schön was verlangt“

Der Angeklagte verlegte jedoch das Kreuzen der beiden Züge auf der eingleisigen Strecke vom Bahnhof Kolbermoor nach Bad Aibling. Dazu stellte der 40-Jährige Signale, die er nicht hätte setzen dürfen, wie der Sachverständige erläuterte: „Das ist ein eindeutiger Verstoß, das darf er nicht.“ Der Experte sagte aber auch: „Im Störungsfall wird von einem Fahrdienstleiter schon ganz schön was verlangt.“

Der Fahrdienstleiter hatte zu Prozessbeginn vor dem Landgericht Traunstein gestanden, zwei entgegenkommende Züge gleichzeitig auf die Strecke geschickt zu haben. Dadurch kam es am 9. Februar in Bad Aibling zum Frontalzusammenstoß. Zwölf Menschen starben, 89 wurden teils lebensgefährlich verletzt. Der Angeklagte gestand auch, verbotenerweise im Dienst auf seinem Smartphone gespielt zu haben. Der 40-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

dpa