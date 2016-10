Betrunkene bewirbt sich nachts persönlich bei Polizei 

Jetzt ist der Führerschein weg

Eine Frau kommt betrunken auf die Wache - und bewirbt sich persönlich. Jetzt ist der Führerschein weg.

Göppingen - Da dürften die anwesenden Polizisten nicht schlecht gestaunt haben: Mitten in der Nacht kommt eine betrunkene Frau auf die Dienststelle - und bewirbt sich.

Zu einem Vorstellungsgespräch ungewöhnlicher Art ist eine 25-Jährige bei der Polizei in Göppingen aufgetaucht: Gegen 3.30 Uhr in der Nacht zum Dienstag fuhr die Frau mit ihrem Auto an der Wache vor und sagte einem Beamten, dass sie sich bei der Polizei bewerben möchte.

„Da die Frau offensichtlich betrunken war, wurde ihr ein Atemalkoholtest angeboten“, berichteten die Beamten. Dieser ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, woraufhin die Dame ihren Führerschein sofort abgeben musste. Ob die Bewerberin weiterhin an einer Stelle interessiert ist, sei „momentan nicht bekannt“, sagte ein Polizeisprecher.

dpa