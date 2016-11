Bei Baumfällarbeiten: 43-Jähriger von Stamm erschlagen

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Traitsching - Ein 43-Jähriger ist bei privaten Baumfällarbeiten nahe Traitsching in der Oberpfalz ums Leben gekommen.

Der Mann sei am Samstag von einem umstürzenden Stamm erschlagen worden, teilte das Polizeipräsidium in Regensburg mit. Er sei mit zwei anderen Männern in dem Waldgebiet gewesen - ein 64-Jähriger fällte einen Baum, der auf den 43-Jährigen stürzte. Beide Männer stammten den Angaben zufolge aus dem Landkreis Straubing-Bogen. Da der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung bestehe, ermittele die Kriminalpolizei Regensburg.

dpa

