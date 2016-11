Älteres Ehepaar getötet: Enkel (25) festgenommen

Tatverdacht erhärtet

Die 82-jährige Frau und ihr 75 Jahre alter Ehemann waren am Mittwochabend tot in ihrer Wohnung im vierten Stock des Mehrfamilienhauses entdeckt worden

Springe - Ein Seniorenpaar aus einer Kleinstadt bei Hannover ist in der eigenen Wohnung getötet worden. Als Täter ist der 25 Jahre alte Enkelsohn ins Visier der Polizei geraten.

Nach dem gewaltsamen Tod eines Rentnerpaares in Springe bei Hannover hat sich der Tatverdacht gegen den 25-jährigen Enkel erhärtet. Die Staatsanwaltschaft will deswegen entweder einen Haftbefehl oder die Unterbringung des Mannes in der Psychiatrie beantragen, sagte ein Sprecher der Behörde am Donnerstagmittag. Zuvor werde der 25-Jährige ärztlich untersucht.

Der junge Mann soll seine 82-jährige Großmutter und seinen 75 Jahre alten Großvater am Mittwochabend in deren Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Springe getötet haben. Als mutmaßliche Tatwaffe sei ein Messer sichergestellt worden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der 25-Jährige wurde wenig später in der Nähe des Hauses festgenommen. Zum Tatmotiv gibt es weiterhin keine Angaben.

Die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtete, dass der junge Mann schon früher mit dem Gesetz in Konflikt geraten sei. Er sei im Jahr 2011 nackt in ein Altenheim gegangen, angeblich um dort Verwandte zu besuchen. Als Polizisten ihn festnehmen wollten, habe er Widerstand geleistet und zwei Beamte so heftig gebissen, dass sie dienstunfähig gewesen seien. Der Mann sei in die Psychiatrie gebracht worden.

