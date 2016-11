A33: Drei Tote bei Unfall auf Autobahn nahe Paderborn

Hinweise auf Falschfahrer

Paderborn - Auf einer Autobahn bei Paderborn kollidieren zwei Fahrzeuge, drei Menschen sterben. Fuhr eines der Autos in die falsche Richtung? Ein Zeuge hat das berichtet.

Ein Falschfahrer hat möglicherweise den schweren Verkehrsunfall mit drei Toten auf der Autobahn 33 bei Paderborn verursacht. Ein Zeuge habe berichtet, dass ein Wagen auf der falschen Fahrbahn in Richtung Osnabrück gefahren und dann frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert sei, teilte die Polizei am Montag mit. Die genauen Abläufe des Unfalls, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, müssten aber noch von einem Sachverständigen geklärt werden.

Zu der Kollision war es kurz vor Mitternacht zwischen den Anschlussstellen Borchen und Paderborn-Mönkeloh gekommen. Ein 44-jähriger aus Pforzheim (Baden-Württemberg) sei frontal mit einem Wagen zusammengestoßen, in dem ein 31 Jahre alter Mann aus Paderborn und eine Frau saßen, teilte die Polizei mit. Alle drei seien bei der Kollision getötet worden. Welches der beide Autos in der falschen Richtung unterwegs war, müsse noch geklärt werden. Auch die Identität der toten Frau stehe noch nicht fest.

An dem Unfall waren den Angaben zufolge zwei weitere Fahrzeuge beteiligt, in denen eine 23-jährige Frau aus Gotha (Thüringen) und eine 20-Jährige aus Herford saßen. Beide Frauen wurden schwer verletzt, Lebensgefahr bestehe aber nicht. Alle vier Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Die Autobahn blieb bis in die Morgenstunden gesperrt. Ursache für den Unfall könnte ein Falschfahrer gewesen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

