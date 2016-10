A2: Zwei Tote nach Unfall mit Gefahrguttransporter

Fahrzeuge standen in Flammen

Bornstedt - Ein Auto rast auf der A2 bei Magdeburg in einen Gefahrguttransporter. Ein Feuer bricht aus. Zwischenzeitlich besteht Explosionsgefahr. Zwei Menschen sterben bei dem tragischen Unfall.

Nach dem Unfall mit einem Gefahrguttransporter auf der Autobahn 2 nahe Magdeburg sind an einem Stauende zwei Insassen eines Lastwagens tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 64-jährige LKW-Fahrer die Situation zu spät erkannt und war mit seinem Fahrzeug auf einen haltenden Sattelzug aufgefahren. Der 64-Jährige und sein Beifahrer starben wenig später an ihren schweren Verletzungen.

Die A2 war am Montagabend an der Unfallstelle für zweieinhalb Stunden gesperrt. Am frühen Morgen war ein Auto unter einen Gefahrguttransporter gerutscht. Beide Fahrzeuge fingen Feuer, der Autofahrer starb in den Flammen. Die A2 wurde zwischen Bornstedt und Irxleben in beide Richtungen gesperrt. Es kam zu langen Staus.

