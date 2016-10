Khloé Kardashian verrät: So geht es Kim nach dem Überfall

Ein "Weckruf" für die Familie

+ © dpa US-Star Kim Kardashian. © dpa

New York - TV-Star Kim Kardashian (35) erholt sich ihrer Schwester Khloé zufolge nur schwer von dem bewaffneten Raubüberfall vor rund einer Woche in Paris.

Es gehe Kim "nicht so gut", sagte Khloé Kardashian (32) am Dienstag in der US-Talkshow von Moderatorin Ellen DeGeneres laut vorab veröffentlichten Videos. "Was ihr passiert ist, ist traumatisch. Aber unsere Familie ist total eng und großartig und wir werden das zusammen durchstehen, und wir sind dankbar für die Liebe und Unterstützung von allen, aber es wird Zeit brauchen. Was ihr passiert ist, war furchtbar."

Unbekannte hatten vor rund einer Woche in Paris die Ehefrau von Rapper Kanye West (39) und Mutter von zwei kleinen Kindern mit vorgehaltener Waffe überfallen und Schmuck im Wert von etwa neun Millionen Euro geraubt. Inzwischen ist Kardashian Medienberichten zufolge wieder in den USA bei ihrer Familie. Die Dreharbeiten zur Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" sind unterbrochen.

Überfall ein "Weckruf"

+ Kim Kardashians Schwester Khloé. © dpa Für die Familie sei der Überfall ein "Weckruf", sagte Khloé Kardashian. "Ich denke, es ist ein Weckruf, um unsere Leben zu verändern. Für Kim ist das eine ernste Sache. (...) Es ist ein Weckruf für uns alle, aber das Wichtigste ist, dass es unserer Schwester gut geht." Die Familie wolle besser sicherstellen, "dass wir so gut beschützt sind wie möglich" und sich möglicherweise auch ein bisschen aus der Öffentlichkeit und den sozialen Netzwerken zurückziehen.

dpa