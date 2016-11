Sechstes Urenkelkind von Queen Elizabeth II. unterwegs

Nachwuchs bei den Royals

+ © dpa Freuen sich auf ein weiters Mitglied der Königsfamilie: Queen Elizabeth II. und Prinz Philip werden einmal mehr Großeltern. © dpa

London - Queen Elizabeth II. wird bald zum sechsten Mal Uroma. Zara Tindall erwartet ihr zweites Kind und macht das Staatsoberhaupt glücklich.

Das britische Königshaus bekommt Zuwachs: Zara Tindall, Tochter von Prinzessin Anne, erwarte ihr zweites Kind, teilte ihre Sprecherin am Mittwoch mit. Damit ist das sechste Urenkelkind von Königin Elizabeth II. unterwegs. Die 90 Jahre alte Monarchin und ihr Ehemann, Prinz Philip, seien "hocherfreut", erklärte der Buckingham Palace.

Die 35-jährige Zara Tindall ist das älteste Enkelkind der Königin. Die Vielseitigkeitsreiterin gewann 2006 bei den Weltreiterspielen in Aachen die Goldmedaille und bei den Olympischen Spielen in London 2012 Silber in der Teamwertung. Ihr Ehemann Mike Tindall ist ein ehemaliger englischer Rugby-Kapitän. Das Paar heiratete 2011 in Edinburgh, im Januar 2014 kam Tochter Mia zur Welt. Die anderen vier Urenkel neben Mia Tindall sind die Kinder von Prinz William - George und Charlotte - sowie die Kinder von Zaras Bruder Peter, Savanna und Isla.

afp