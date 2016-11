Polizei bei Sarah und Pietro Lombardi: Häusliche Gewalt

„Focus“ meldet:

Pietro und Sarah Lombardi.

Brühl - Bei dem Noch-Ehepaar Sarah und Pietro Lombardi hat es einem Focus-Bericht zufolge einen Polizeieinsatz gegeben. Der Grund: Häusliche Gewalt.

Und schon wieder eine Schlagzeile zur Lombardi-Trennung:

Die Polizei bestätigte dem „Focus“ zufolge, dass es bei den beiden in der Nacht zu Dienstag zu Handgreiflichkeiten gekommen sei. Pietro Lombardi sei anschließend wieder in die Wohnung gefahren. Die Polizei habe ihm verboten, in die ehemals gemeinsame Wohnung in Köln zurückzukehren, die Sarah jetzt alleine bewohnt.

Der Kölner „Express“ will erfahren haben, dass gegen Pietro eine Strafanzeige gestellt wurde. Weder Sarah noch Pietro waren demnach am Dienstag telefonisch zu erreichen, die Management-Agentur wollte sich zu dem Vorfall nicht äußern.

Auf der Facebook-Seite des 24-Jährigen war von dem Wirbel jedoch nichts zu lesen. Dort wünschte der ehemalige DSDS-Gewinner seinen Fans am Dienstagmorgen „einen schönen Start in den Tag“.

In der Nacht zuvor hatte der Sänger seinen über 1,2 Millionen Fans auf dem sozialen Netzwerk mitgeteilt, er gehe jetzt mal schlafen.

Das Paar, das sich in der TV-Castingshow kennengelernt hatte, hatte kürzlich nach einer gut dreijährigen Ehe, aus der ein gemeinsamer Sohn entsprang, seine Trennung bekannt gegeben.

Die Fans reagiert entsetzt auf die aktuellen dramatischen Ereignisse. „Bitte bringt euch nicht um, dem Kind zuliebe!“, flehte etwa Facebook-Nutzer Peter R. „Was machst du denn für eine Scheiße“, wollte Marco S. von dem 24-Jährigen wissen.

Sarah Lombardis letzter Eintrag auf ihrem Facebook-Profil war am Montag der kryptische Spruch: „Wer zuhören kann, hört dich auch, wenn du nichts sagst“. In den Kommentaren ergänzte die 24-Jährige vieldeutig: „Gibt zu viele Menschen, die immer alles besser wissen, aber selbst nichts besser machen.“