Pietro und Sarah Lombardi: Wohnen sie wieder zusammen?

Köln - Teilen sich Pietro und Sarah Lombardi etwa wieder eine Wohnung in Köln? Zwei Postings auf Facebook stiften Verwirrung.

Steht die große Versöhnung bei den Lombardis ins Haus? Zu diesem Schluss könnte man kommen, betrachtet man die Fotos, die Sarah Lombardi unlängst auf ihrem Facebook-Account hochgeladen hat. Im Hintergrund befinden sich die gleichen Möbel, mit denen Pietro Lombardi vor einigen Tagen auf seinem Account zu sehen war.

Sarahs Post auf Facebook:

Die Einrichtung hat verblüffende Ähnlichkeit mit der, die in Pietros Video zu sehen ist, welches er am Mittwoch auf Facebook geteilt hat (siehe Screenshot rechts). Tatsächlich scheint es sich um die gleiche Wohnung zu handeln, wie auf Sarahs Post. Sind also alle Fehltritte, die Trennung und Sarahs angeblicher Seitensprung verziehen und wohnen die Lombardis wieder zusammen? Fehlanzeige. Auf seiner Facebook-Seite stellt Pietro klar, dass er und Sarah „nicht mehr zusammen kommen“.