Joko und Klaas: Zoff um eine Handynummer

Berlin - Publikumswirksamer Kleinkrieg zwischen den Entertainern Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf: Letzterer ließ am Donnerstag eine Handynummer seines Kompagnons veröffentlichen.

„Bitte verzeih uns, Joko (und bring uns nicht um), aber Klaas hat uns gezwungen, das zu teilen“, heißt es in einem Facebook-Post auf der Seite der Sendung - dazu wurde die Nummer ins Netz gestellt. Winterscheidts Telefon klingelte nach seiner eigenen Darstellung ununterbrochen. Ein Sendersprecher konnte am Freitag nicht sagen, ob es sich um Jokos „echte“ Handynummer handelte oder um eine eigens für diesen Publicity-Zweck beschaffte. Winterscheidt behauptete in einem Video, er besitze sie seit 1999.

