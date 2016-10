Jogi Löw nach der Trennung: So ist sein Verhältnis zu Daniela jetzt

Trainer der Nationalmannschaft

Freiburg - Nach der Fußball-EM in Frankreich trennte sich Joachim Löw von seiner Frau. Jetzt verrät er, wie gut sie sich noch verstehen.

Bundestrainer Joachim Löw (56) hat nach eigenen Angaben trotz Trennung immer noch ein gutes Verhältnis zu seiner Frau. „Wir stehen uns weiterhin sehr nah“, sagte Löw der „Welt am Sonntag“. „Wir waren über 35 Jahre zusammen, haben damals die Ausbildung gemeinsam gemacht.“ Es habe keinen Auslöser für die Trennung gegeben. „In letzter Zeit hatten wir das Gefühl, dass wir uns ein bisschen mehr Raum und Zeit geben müssen, um ein paar Dinge zu überdenken.“

Löw hatte sich nach der Fußball-EM in Frankreich von seiner Frau Daniela getrennt. Das kinderlose Paar lebte gemeinsam in der Nähe von Freiburg. Daniela Löw war nur selten an der Seite ihres Mannes in der Öffentlichkeit zu sehen.

