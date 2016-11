Emma Thompson: Liebe braucht Mut

Oscar-Preisträgerin

+ © dpa Emma Thompson © dpa

Berlin - Oscar-Preisträgerin Emma Thompson schätzt sich in Liebesangelegenheiten als eher mutig ein.

Früher sei sie in dieser Hinsicht sogar ziemlich wild gewesen, sagte die 57-Jährige in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Aber zu Beginn ist es immer leicht, in der Liebe mutig zu sein. Der echte Härtetest kommt ja dann, wenn du merkst, die Beziehung funktioniert nicht mehr. Dann brauchst du den Mut, daran zu arbeiten“, sagte die britische Schauspielerin. „Eine Liebe zu retten, das ist der wirklich mutige Teil der Geschichte.“

Thompson ist gerade im Film „Jeder stirbt für sich allein“ nach dem Roman von Hans Fallada im Kino zu sehen. Sie spielt darin die weibliche Hauptrolle der Anna Quangel, die gemeinsam mit ihrem Mann nach dem Soldatentod des Sohnes gegen die Nazis kämpft.

dpa