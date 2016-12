Emma Stone und Ryan Gosling: Für immer in Hollywood verewigt

Vor dem Chinese Theater

+ © dpa US-Schauspielerin Emma Stone und der kanadische Schauspieler Ryan Gosling. © dpa

Los Angeles - Die Schauspielstars Emma Stone und Ryan Gosling haben sich am Mittwoch (Ortszeit) in Hollywood verewigt.

Vor dem Chinese Theater drückten sie ihre Hände und Füße in Zement - und reihten sich damit ein in eine jahrzehntelange Tradition der US-Filmindustrie. Bei der Zeremonie wurden die beiden Schauspieler als moderne Version von "Ginger und Fred" gerühmt.

Stone berichtete, dass sie bei ihrer Ankunft in Hollywood vor rund 15 Jahren zu dem Boulevard mit den Hand- und Fußabdrücken der Stars gegangen sei. "Meine Hände haben genau in die von Jane Russell gepasst. Also wenn jemand ein Double für die Hände von Jane Russell sucht, dann bin ich ihre Frau."

Stone und Gosling haben bereits dreimal zusammen vor der Kamera gestanden: Für "Crazy, Stupid, Love" (2011), "Gangster Squad" (2013) sowie in dem demnächst in die Kinos kommenden Musical "La La Land", das als einer der großen Oscarfavoriten gilt.

AFP