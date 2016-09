Angelina Jolies Scheidungsanwältin ist als "Pitbull" bekannt

Scheidung von Brad Pitt eingereicht

+ © picture alliance / dpa Streitigkeiten über die sechs Kinder sollen den Ausschlag für das Ehe-Aus von Angelina Jolie und Brad Pitt gegeben haben. © picture alliance / dpa

Los Angeles - Angelina Jolie und Brad Pitt wollen nach elf gemeinsamen Jahren und zwei Jahren Ehe getrennte Wege gehen. Bei der Scheidung vertraut Angelina Jolie einer altbekannten Anwältin.

Ausgerechnet Streitigkeiten über die sechs Kinder sollen den Ausschlag für das Ehe-Aus des Traumpaares gegeben haben, wird in Hollywood geraunt. Außerdem wollen US-Medien wissen, dass Pitt für den Geschmack der von harten Drogen geheilten Jolie zuviel trank und rauchte.

Ein Bericht der „New York Post“ unterstellt Jolie zudem Eifersucht: Angeblich hatte sie extra einen Privatdetektiven angestellt, der bei den Dreharbeiten des Filmes „Allied“ am Set bestätigt fand, was Angelina bereits immer vermutet hatte: Dass ihren Ehemann und die französische Schauspielerin Marion Coutillard mehr als nur die Filmrolle verband.

Wie ernst es Angelina ist, zeigt unter anderem die Wahl ihrer Anwältin: Mit Laura Wasser suchte sich die 41-Jährige eine Juristin aus, die in Hollywood als „Pitbull“ bekannt ist. Wasser vertritt nicht nur zahlreiche Prominente in Eheangelegenheiten, auch ein direkter Draht zur Klatschpresse wird ihr nachgesagt. Auch Jolies Scheidung von Billy Bob Thornton hat sie bereits gemanagt.

Brad Pitt: "Ich bin sehr traurig"

Laut „TMZ“ verlangt Angelina Jolie für sich das Sorgerecht, ihrem Noch-Ehemann steht sie aber ein Besuchsrecht zu. Eine Entscheidung, die sie mit Rücksicht auf das Wohl der Familie getroffen habe, zitiert das Portal den Anwalt Robert Otter, der für Angelinas Filmgeschaefte zuständig ist. Unterhalt verlangt sie ausdrücklich nicht.

+ Angelina Jolie und Brad Pitt galten als das Traumpaar Hollywoods. © picture alliance / dpa Brad Pitt (52) zeigt sich betrübt über die Scheidungsvorbereitungen seiner Frau: „Ich bin sehr traurig darüber, aber was am meisten zählt ist das Wohlbefinden unserer Kinder. Ich bitte die Presse darum, ihnen den Raum zu geben, den sie in dieser schwierigen Zeit brauchen“, teilte Pitt dem „People“-Magazin mit. Angelinas Vater, Schauspieler Jon Voight (77), sagte zu dem Ehe-Aus: „Das ist sehr traurig. Da muss etwas ganz Ernstes vorgefallen sein, damit Angelina diese Entscheidung trifft.“ – „Ich weiss nicht, was es war. Ich werde für sie beten.“

Für die Hollywood-Schönheit Jolie geht damit bereits die dritte Ehe zu Ende. Vor Brad Pitt hatte sie bereits Billy Bob Thornton und Jonny Lee Miller ewige Treue geschworen. Brad Pitt hatte sich für seine Kollegin Jolie mit viel Drama von Jennifer Aniston scheiden lassen. Jolie und Pitt hatten sich 2004 am Set des Action-Thrillers „Mr and Mrs Smith“ kennengelernt, in dem sie zwei Profi-Killer spielen, die auf den jeweils anderen angesetzt sind.

Aniston hatte mit Eifersuchtszenen reagiert. Am Dienstag machten sie sich unzählige Nutzer sozialer Netzwerke mit Bildern einer jubelnden Aniston lustig. Der Hashtag #brexpitt wurde zum Twitter-Schlager.

Drei eigene und drei angenommene Kinder

Pitt und Jolie war es in den vergangenen Jahren immer mehr gelungen, den Traum von der perfekten Familie zu verwirklichen. Drei eigene und drei angenommene Kinder lebten mit dem Paar unter einem Dach - und reisten viel durch die Welt. Neben dem Zuhause in Beverly Hills gab es für die Familie auch ein Haus im Londoner Stadtteil Richmond. Für längere Dreharbeiten wurde schonmal ein Landgut angemietet.

Einst als „Lara Croft“ im Film „Tom Raider“ bekannt geworden und zum Sexsymbol schlechthin stilisiert, drehte Angelina Jolie ihr Image komplett. Zuletzt wurde sie als hochengagierte Regisseurin wahrgenommen, etwa bei der Thematisierung der Jugoslawien-Kriege in dem Film „Liebe in Zeiten des Krieges“.

Angelina Jolie: Mehr Sonderbotschafterin statt Filmstar

Während Pitt weiter vor allem in der Schauspielerei Erfolg sucht und findet („The Big Short„), hat Jolie andere Ambitionen. Als Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen setzte sie sich vehement für den Kampf gegen den Missbrauch von Frauen in Kriegsgebieten ein. An ihrer Seite steht dort der ehemalige Außenminister Großbritanniens, William Hague. Zudem äußerte sie sich wiederholt zu politischen Themen - wie in der Flüchtlingskrise.

Viel Respekt erntete das Paar 2013, als sich Jolie vorsorglich beide Brüste entfernen ließ. „Ich habe meine Mutter, meine Großmutter und meine Tante an den Krebs verloren“, hatte Jolie damals den Schritt begründet. Die aufgrund einer genetischen Disposition extrem hohe Wahrscheinlichkeit an Krebs zu erkranken und der Gedanke an ihre Kinder hatte die Hollywood-Beauty zu dem Aufsehen erregenden Schritt veranlasst - mit voller Rückendeckung ihres Ehemannes. „Ich habe das Glück, in Brad Pitt einen sehr liebevollen Partner zu haben, der mich unterstützt“, sagte Jolie damals.

Die Partnerschaft von Pitt und Jolie ist eine, die quasi auf der Leinwand begann. Und dort endet sie pikanterweise auch. Die Killer, die sich lieben lernten, statt zu töten, sind Geschichte. Der Film „By the Sea“ (2015) war erst ihr zweiter, in dem sie gemeinsam vor der Kamera standen. Darin spielen sie ein Paar, das sich gerade trennt. „Brangelina“ - es wird trotz allem eine der großen Hollywood-Romanzen bleiben, in einer Liga mit der Beziehung von Richard Burton und Liz Taylor.

ds/dpa