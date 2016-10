Bolt, Wowereit und Gottschalk feiern auf der Wiesn

München - Auch viele Promis haben am Freitag auf dem Oktoberfest gefeiert. Neben Sprint-Star Usain Bolt, waren Klaus Wowereit und Schlagersängerin Nicole im Weinzelt anzutreffen.

+ Klaus Wowereit (2.v.l) prostet mit Thomas Gottschalk (2.v.r) und seiner Frau Thea (l) im Marstall Festzelt. © Felix Hörhager

Zahlreiche Promis haben auf dem Oktoberfest in München wieder zünftig gefeiert: Sprint-Star Usain Bolt (30) und Hochspringer Germaine Mason (33) hatten sich am Freitag in Tracht geworfen und stießen im Weinzelt mit Weißbier und guter Laune an.